Fanfare Nij Libben Witmarsum wint Korpsenfestival Femuza

De fanfare uit Witmarsum, die onder leiding staat van Andries Kramer, bracht volgens juryleden Arnold Span en Luuk Tuinstra een gevarieerd en qua niveau kwalitatief goed programma ten gehore. De juryleden waardeerden Nij Libben met hun optreden omdat de kwaliteit bij alle werken erg goed was. De fanfare speelde onder andere filmmuziek van Lord of the Rings en het gedragen Andante et Bolero, waarbij sopraansaxofoniste Hilde Veninga soleerde. De jury benoemde dat de soliste op een mooie manier ondersteund werd door de rest van het korps, waar het bij andere orkesten daar soms nog aan ontbrak en de solist minder prominent naar voren kwam.

Galaconcert

Met hun optreden wint Nij Libben een beker, een geldbedrag en deelname aan het galaconcert van Femuza in theater Sneek, op vrijdagavond 15 juni. Aan het galaconcert doen alle winnaars van de festivals van Femuza mee die gedurende het jaar georganiseerd worden voor muziekverenigingen, koren en solisten.

Eervolle vermelding

Bijzonder aan dit korpsenfestival was dat juryleden Arnold Span en Luuk Tuinstra naast het uitroepen van de winnaar een eervolle vermelding deden aan het A-slagwerkensemble van C.M.V. Oranje uit Bolsward. Ze waren enthousiast omdat dit keer voor het eerst een slagwerkensemble meedeed aan het korpsenfestival en complimenteerden het ensemble voor hun muzikale kwaliteiten en de muziekwerken die ten gehore werden gebracht. Met de eervolle vermelding raadde de jury aan om ook het slagwerkensemble een podium te bieden op het galaconcert op vrijdag 15 juni.

Veel belangstelling

Ook voor dit korpsenfestival was de belangstelling groot: maar liefst veertien deelnemers gingen met elkaar de strijd aan, waaronder fanfares, slagwerkensembles, harmonieën en een brassband. De invulling van het programma staat de deelnemers vrij, met als enige restrictie dat een concourswerk onderdeel uitmaakt van de te spelen werken. Meerdere deelnemers gebruikten het korpsenfestival als try-out voor concoursen die binnenkort plaatsvinden, waaronder de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen of het provinciale bondsconcours van de Organisatie voor Muziekverenigingen in Fryslân (OMF).