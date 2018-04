Dansmiddag ‘Sacrale dans’ in de Doopsgezinde kerk in Bolsward

In de Doopsgezinde Kerk in Bolsward is op zaterdagmiddag 21 april weer een dansmiddag ‘Sacrale dans’. Samen met Lideke Kieft, dansdocente uit Groningen, wordt deze kringdans beoefend.

Sacrale dans is een dansvorm waarbij deelnemers in een kring dansen, zoals ook bij volksdansen. Er wordt rondom het middelpunt gedanst. Dit kunnen bloemen zijn, een kaars of een midden dat eenvoudig het thema van de bijeenkomst vertaalt. Er wordt gedanst op klassieke muziek, volksmuziek en eigentijdse muziek.

Deze eenvoudige kringdansen zijn bijzonder toegankelijk en geschikt voor iedereen die van dansen houdt. Bij het dansen gaat het vooral om de beleving van wat de dans en de beweging met je doet. De danspatronen, die steeds herhaald worden, ondersteunen die beleving.

Het is een dansvorm die ons uitnodigt om verbinding te maken met onszelf en met anderen. Eenvoudige, ingetogen dansen worden afgewisseld met rustige folkloredansen. Danservaring is niet nodig, iedereen die het eens wil proberen is van harte welkom.

Datum: zaterdag 21 april

Tijd: 14.00 tot 17.00 uur, kerk open om 13.30 uur.

Plaats: Doopsgezinde kerk Bolsward

Kosten: € 12,50 inclusief koffie / thee

Informatie en opgave: Ineke Robijn, tel. 0515 – 573862, e-mail: inekerobijn@gmail.com