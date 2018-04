Barokensemble ‘L’Accord parfait’ concerteert in Kimswerder Laurentiuskerk

Het barokensemble ‘L’Accord parfait’ speelt op zondag 15 april om 15.30 uur in de Laurentiuskerk in Kimswerd.

L’Accord parfait bestaat uit een drietal musici die allen naar Nederland kwamen om aan het Conservatorium van Amsterdam een (extra) master-opleiding te volgen. Zij specialiseerden zich daarbij in de muziek uit de barok.

Klavecinist, pianist en pianofortespeler Artem Belogurow komt oorspronkelijk uit Letland , maar studeerde in Boston (V.S.). Hij trad op vele plaatsen in de wereld op, zoals in Odessa (Oekraïne), Sint-Petersburg, Berlijn, Hannover en op Sicilië. In Japan behaalde hij de tweede prijs tijdens de 29e internationale competitie voor oude muziek te Yamanashi.

Octavie Dostaler-Lalonde is afkomstig uit Canada waar ze haar masters barok-cello met de hoogste onderscheiding behaalde aan de universiteit van Montreal. Zij soleerde bij diverse orkesten in Canada en Nederland en trad onder andere op tijdens het Festival Oude Muziek te Utrecht.

Adeline Salles, fluitist en piccolist bij Philharmonie Zuid-Nederland, oud-academiste van het Koninklijk Concertgebouw Orkest en freelancer bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest, maakte onlangs haar debuut bij het Orkest van de Nederlandse Bachvereniging. Op het programma van het concert te Kimswerd staan Sonates van Loeillet, Locatelli, Graf, en Klein en een Sonate voor (solo)klavecimbel van de componist J.A.P.Schulz.