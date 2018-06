Weromsjen yn Gaasterlân 377

Oudemirdum

Henk Koelstra uit Oudemirdum herkende zijn familie in het artikel over kleermaker Tjitte de Haan uit Balk in Weromsjen yn Gaasterlân 374 van een paar weken geleden. Een afspraak was snel gemaakt. Onder het genot van een bakje koffie hebben we de fotoalbums van de familie de Haan en de familie Koelstra bekeken. De komende weken wil ik in deze rubriek een aantal foto’s uit die albums laten zien. Zoals de vijzelfabriek aan de Lytse Side en het woonhuis van de familie Koelstra in de Pypsterstikke in Balk. De Christelijke Lagere School en de Kerkstraat in Oudemirdum waar Jan Koelstra, de vader van Hendrik Koelstra van 1927 – 1930 voor de klas stond. Deze week de winkel van Tjitte de Haan aan de Harichsterzijde in Balk. In de deuropening staan twee dochters van de familie de Haan. Naast gemaakte kleding verkocht de Haan ook naaimachines en zelfs banden voor auto’s en rijwielen. De advertentie komt uit de Balkster Courant van 4 januari 1908.