Super weekend voor Pegasus turnsters

Het was een drukke dag voor de turnsters van Pegasus Lemmer, zaterdag 16 juni. In Drachten werden de Friese toestelfinales van de derde en vierde divisie georganiseerd. Harlingen was de plaats waarin de toestelfinales 2e divisie van Noord Nederland plaats vonden.

In Drachten kwamen de turnsters op de vloer die zich tijdens twee voorronden hadden geplaatst voor deze finale. Pegasus Lemmer was daarbij in verschillende categorieën en op diverse niveaus ruimschoots vertegenwoordigd . Famke Jongsma, junior F, zag haar traininginzet beloond. Met een voor haar nieuwe sprong behaalde de turnster uit Warns de eerste plaats. Mariska de Vries, senior C, uit Oudemirdum had een fantastische wedstrijddag. Op sprong werd zij eerste, op balk en vloer werd de tweede plaats behaald.

Voor de wedstrijd in Harlingen hadden Rineke Haarsma en Josine Kruijshaar zich gekwalificeerd. Op zich al een bijzonder goed resultaat in de wetenschap dat de concurrentie uit Groningen, Friesland en Drenthe voornamelijk in permanent ingerichte turnhallen traint, vaak negen tot twaalf uren per week. De twee turnsters van Pegasus trainen maximaal vijf uur per week. Door goed doordachte oefeningen qua samenstelling met technisch verzorgd turnen werden bijzonder hoge resultaten geboekt. Rineke behaalde zilver op sprong en vloer. Josine werd knap eerste op balk.