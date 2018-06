Kunst aan de Ee - 10 dagen - 100 kunstenaars

Kunst aan de Ee wordt van 29 juni tot en met 8 juli 2018 georganiseerd in een leegstaand kantoorpand, de vroegere behuizing van Woudsend Verzekeringen, in het historische centrum van Woudsend. Een groot kunstevenement dat Woudsend tien dagen lang omtovert tot een kunstdorp. Op 3.700 vierkante meter wordt allerlei professionele kunst tentoongesteld: schilderijen, fotografie, keramiek, glas, brons, hout, textiel en sieraden.

De deelnemende kunstenaars zijn zorgvuldig geselecteerd en op persoonlijke titel uitgenodigd. De Friese kunstenaars zijn ruim vertegenwoordigd, maar het merendeel van de deelnemers komt van (ver) buiten Friesland. Initiatiefneemster van Kunst aan de Ee is Iris ten Cate, eigenaresse van galerie IRIS > Anders Mooi in Woudsend. Haar missie is om een zo groot mogelijk publiek kennis te laten maken met professionele, toegankelijke kunst.

Iris: „Kunst aan de Ee verbindt het dorp met kunstenaars en kunstliefhebbers, voor de derde keer. Het wordt een hele bijzondere aflevering dit jaar, met veel verrassende, bijzondere accenten."

Onderdeel van Kunst aan de Ee 2018 is 'The Phoenix of Iran', een exclusieve expositie van schilderijen en beelden van Iraanse kunstenaars. Geen van de objecten is ooit vertoond buiten Iran. Dit bijzondere evenement vindt plaats in samenwerking met de Stichting Simba (Nature Protection and Education in Iran). De opbrengsten van de deelexpositie worden volledig gebruikt om de Stichting Simba te ondersteunen.

Een ander bijzonder onderdeel is de expositie van de genomineerde foto's in het kader van de 11 Fonteinen Fotowedstrijd (in samenwerking met de Fotofabryk in Leeuwarden). De vakjury heeft haar oordeel al bepaald. De bezoekers van Kunst aan de Ee mogen bepalen welke fotograaf de publieksprijs wint. Alle winnaars worden op donderdag 5 juli bekendgemaakt.

Tenslotte worden er tijdens Kunst aan de Ee verschillende workshops georganiseerd: Venetiaanse maskers maken, spelen met gekleurd glas, acryl pooring, ecoprinten en mixed media.

Het bezoeken van Kunst aan de Ee kost € 3,50 per persoon (inclusief een expositiebrochure). Kunst aan de Ee is geopend voor publiek van vrijdag 29 juni tot en met zondag 8 juli 2018. Kijk voor de openingstijden op de website. Ook overige informatie en een preview van de kunstwerken is te vinden op www.KunstAanDeEe.nl.