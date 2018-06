VV Balk 2 pakt laatste kans op promotie

Balk

VV Balk 2 heeft afgelopen zaterdag promotie naar de reserve 1e klasse afgedwongen. In de laatste finale werd afgerekend met Omlandia 2 uit Ten Boer. Vorige week wist Balk een veldoverwicht niet in doelpunten om te zetten en werd er met 2-1 verloren Van Grijpskerk. Hierdoor bleef er nog één kans over.