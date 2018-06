Tweede plek voor Hyke Voorn met team Friesland

Tijdens het CSI Twente werd dit jaar de Strijd der Provinciën gereden voor Z en ZZ ruiters in provincie teams. Hyke Voorn van HSV Gaasterland was ook dit jaar weer geselecteerd in team Friesland. Met haar pony Vanety reed Hyke twee geweldige foutloze rondjes in de ZZ en haalde zo als laatst startende ruiter de tweede plaats binnen voor Friesland.

Tineke Werkman startte in Emmeloord met Garista in de M2 dressuur. Tineke reed een hele fijne proef, die resulteerde in een tweede prijs met 181.5 punten. Ook Mirianda van Ginkel kwam aan start met Ami in de L2 en ook zij reed zich in de prijzen. Een eerste prijs met 198,5 punten en een derde prijs met 191 punten.

Diana Postma behaalde met haar Fries Sipke van de Westfriezenhof in Gorredijk in de M1 dressuur een tweede prijs met 20.5 punten.