Opening gemeenteloket Bakhuizen

Sinds de dorpen Bakhuizen, Mirns en Rijs onder de gemeente De Fryske Marren vallen, is voor het dorpsbewoners ingewikkelder geworden om het gemeenteloket te bezoeken. De openingstijden sluiten niet goed aan op de behoefte en Joure is bovendien behoorlijk ver weg. Daarom bedacht de gemeente het oprichten van een mobiel gemeenteloket en vroeg aan het dorpsbelang van de drie dorpen (Dorpsbelang BMR) of zij open staan voor een mobiel loket in De Gearte. Dat leek BMR een erg goed idee. De proef is op 14 juni gestart.

Inmiddels is de eerste sessie geweest. Burgemeester Fred Veenstra was persoonlijk getuige van de eerste dag van het loket. Met zventien behandelde zaken van uiteenlopende aard was het loket onafgebroken bezet van 9.00 tot 11.10 uur en lijkt de proef meer dan geslaagd.

Naast zaken als het aanvragen van een paspoort of rijbewijs kwamen er ook drie meldingen over de openbare ruimte binnen. De proef duurt nog tot het eind van het jaar.

Het loket zal op donderdag 5 juli opnieuw geopend zijn, vanaf 9.00 uur in De Gearte. Uiteraard kan iedereen in de omgeving gebruik maken van dit loket: men hoeft niet per se in Bakhuizen, Mirns of Rijs te wonen.