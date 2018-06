Onderzoeksresultaten welzijnsbehoefte Koudum

Koudum

Studenten van de NHL in Leeuwarden deden de afgelopen tijd onderzoek naar de welzijnsbehoefte van Koudum. Op woensdag 20 juni toonden zij de resultaten van dit onderzoek in De Finke in Koudum. Aanleiding voor het onderzoek is de verdere ontwikkeling van het welzijnsgebouw 'De Kas' in Koudum.