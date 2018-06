Nieuwe namen toegevoegd aan Glemmer-vrijdag

Het driedaagse strandfestival Glemmer Beach vult haar vrijdagavond line-up aan met Scrum, Traudes en Michelle David & The Gospel Sessions. Al eerder maakte de organisatie bekend dat vrijdag 31 augustus de Nederlandse band Kensington voor de tweede keer het Glemmer Beach podium betreedt.

De Nederlandse powerfolk-band Scrum staat op vrijdag 31 augustus op het podium van Glemmer Beach. Voor de echte festivalliefhebbers zijn het bekende gezichten. Sxcrum bestaat uit zes gedreven muzikanten met een voorliefde voor energieke, eerlijke en spontane folkmuziek. Elk optreden gaan ze tot het uiterste en zorgen zij er, samen met het publiek, voor, dat iedereen met een voldaan gevoel huiswaarts kan keren.

De upcoming band Traudes staat klaar om Nederland en de Glemmer Beach bezoekers op de vrijdagavond te veroveren. De hiphopband zoekt de grens op tussen hiphop en (elektronische) pop. De zevenkoppige band staat garant voor strakke beats, sterke teksten en een overtuigende groovy liveshow. Met een tomeloze energie zet de band elk podium op zijn kop.

Ze stond dit jaar onder andere op Pinkpop en betreedt vrijdagavond 31 augustus de bühne van Glemmer Beach 2018. Michelle David & The Gospel Sessions gaan terug naar de essentie van de gospel en soul: de kracht van herhaling en groovende gitaren. Davids stem is onnavolgbaar, krachtig en galmt nog ver na ieder optreden na.

“De vrijdag avond beloofd een zeer populaire avond te worden en dat is te zien in de kaartverkoop. Wij hopen deze avond dan ook uit te verkopen. Momenteel hebben we meer dan 60 procent van de vrijdagkaarten verkocht”, aldus de organisatie van Glemmer Beach.

Het driedaagse strandfestival vindt plaats op het strand van Lemmer van 30 augustus tot en met 1 september. Bezoekers kunnen tijdens Glemmer op hun blote voeten genieten van een fantastische sfeer en grote muzikaliteit. Tickets zijn te koop op www.glemmerbeach.nl of bij de Jumbo supermarkt in Lemmer.