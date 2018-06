Kwintoruiters in winning mood

Zaterdag reisde Zara af naar CH Vrouwbuurt met haar twee pony’s Zensation en Ifar. Ze startte voor het eerst met haar nieuwe E- pony Ifar in de klasse L2 en maakte een knap debuut. Zara reed naar twee maal winst in beide proeven met 215,5 en 212 pnt. Nadat zij haar D-pony Zensation had gezadeld reed ze in de klasse M1 naar een tweede plaats.

Zondag ging Dominique Janssen met zijn pony Zorro naar CH Gorredijk. Hij reed in de klasse B categorie C springen naar twee foutloze rondjes en scoorde hoge punten voor zijn stijl: een 7,8 en een 8,5. Het leverde het duo twee maal een eerste prijs op. In de dressuur wist Dominique nog een winstpunt te scoren met 184 punten.