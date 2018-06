In de herberg wachten waardin Tjitske en haar man, grootschipper Tjeerd Sibles, op de thuiskomst van hun zoon wiens driemaster galjoot is gekaapt door de Engelsen. Terwijl de hoogzwangere schoondochter Fokje bidt om een behouden thuisvaart en dochter Hiltsje baalt dat zij nooit eens mee mag op verre zeereizen, is het de hoogste tijd om de geregten op te dienen. Het is de inleiding van het stuk Het geregt - de Saeck Aeltje Idses dat op donderdag 27 en vrijdag 28 september speelt in Restaurant Stadsboerderij De Koebrug in Stavoren.

Op het menu staan goed gevulde groentensoep, vlees-, vis- en groentenpasteien en zoete lekkernijen, alsmede... het vonnis van de Saeck Aeltje Idses. Is Aeltje werkelijk de heks waar iedereen haar voor houdt? En welke rol heeft grootschipper Tjeerd Sibles eigenlijk in het heksenproces gespeeld? Voor de try-out op maandag 25 juni zijn nog een paar plaatsen beschikbaar.

Het theaterstuk is ‘vrijelijck’ gebaseerd op een aantal personen die werkelijk in het 17e en 18e eeuwse Warns hebben geleefd. Zoals grootschipper Tjebbe Rinkes en zijn vrouw Fokje Sierds. Van Tjebbe is een aantal jaren geleden een brief gevonden in het Britse Nationale Archief. De brief schreef hij in 1780 naar zijn vrouw Fokje Sierds, maar is nooit aangekomen. Tjeerd Sibles heeft ook daadwerkelijk bestaan en was betrokken bij de rechtszaak aangespannen door Aeltje Idses in 1702. De karakters van de waardin en dochter Hiltsje zijn verzonnen. Zij brengen hun eigen wijsheid en blik op de tijd mee.

Er is voor het stuk uitvoerig onderzoek gedaan naar 17e eeuwse gerechten, cultuur, geschiedenis, geloof en mythen en sagen uit de streek rond Warns. Tekst en regie zijn van Linda Schregardus (kunsthistorica, regisseur, schrijver, beeldend kunstenaar), de kostuums werden gemaakt door Eva Diercks. Restaurant Stadsboerderij de Koebrug bereid de 17e eeuwse spijzen.

Tijdig reserveren is noodzakelijk en kan via hetgeregt@gmail.com of telefoon 0651437518 (na 18.00 uur).