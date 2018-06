Oranje linten voor Anneke Heida

Anneke Heida verscheen vrijdag 14 juni met haar twee pony’s in het springparcours in Vrouwenparochie.

Met Rubicon sprong ze beide parcoursen in de klasse BB foutloos met een stijl van 85. Dat leverde haar twee 1e prijzen op.

Met Charisma sprong ze het 1e parcours klasse L foutloos en de barrage ook. Het 2e parcours had ze één balkje. Bij deze twee rondes mocht ze ook twee oranje linten in ontvangst nemen. (totaal 3 wp.)

Kenna Bakker deed met I am Special 16 juni mee aan het CH Gorredijk. In de klasse M1 won ze in de 1e proef de 3e prijs met 196,5 pt. en in de 2e proef won ze de 1e prijs met 217,5 pt. (totaal 5 wp.) Tevens mocht ze de prijs voor de beste combinatie van de ochtend in ontvangst nemen.

Michelle Konst startte met Ilona ook op het CH Gorredijk. In de L2 dressuur mocht ze in de 1e proef de 1e prijs in ontvangst nemen met 198,5 pt. (2 wp.)