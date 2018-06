KWF-kankerbestrijding ‘Afdeling Gaasterlân-Sleat’ verrast 4 dames met bloemetje

KWF-kankerbestrijding ‘Afdeling Gaasterlân-Sleat’ heeft 4 dames in de bloemetjes gezet. Ze kregen de bloemetjes om verschillende redenen.

Utie de Boer kreeg een tinnen collectebusje omdat ze maar liefst 40 jaar wijkhoofd én collectante in Elahuizen is geweest. Riemke Deinum nam afscheid als voorzitter van het afdelingsbestuur.

Anja van der Ley, wijkhoofd in Nijemirdum, kreeg een speldje omdat ze al 12.5 jaar collectante is. Paulien Andela, wijkhoofd én collectante in Rijs nam deze avond afscheid na jaren trouwe dienst.