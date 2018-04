Lezing Boerderijen onderzoek in Friesland

Op 23 april is er een voorjaarslezing van Stichting Historysk Wurkferban Gaasterlân in Museum Stedhûs Sleat in Sloten over het boerderijen onderzoek van Paul Borghaerts uit Easterein.

Hij heeft onderzoek gedaan naar de ouderdom van boerderijen aan de hand van "dendrochronologisch" onderzoek.

Dendrochronologie, ofwel hout-tijd-kunde, neemt de jaarringen van het hout als uitgangspunt. Jaarringen hebben bepaalde patronen, die onder andere ontstaan onder invloed van het weer. In geen enkel jaar is het weer precies gelijk. Er zijn altijd verschillen tussen de hoeveelheid regen, zon en de temperatuur. Dat is terug te vinden in de jaarringen, die naar omstandigheden breder of smaller kunnen worden. Omdat weersystemen grote oppervlakten bestrijken, laten bomen die niet al te ver van elkaar afstaan een vergelijkbaar patroon in de jaarringen zien. Dit is het basis gegeven voor de dendrochronologie.

Borghaerts heeft onder anderen de monumentale boerderij aan de Jacobus Boomsmastraat 5 in Sondel geheel ontleed in jaartallen. Ook kreeg hij het restant houtmateriaal van de opgraving van een boerderij bij Hemelum. In december 2017 is de Stichting Historisch Bouwhout Fryslân opgericht. Deze stichting, waarvan dhr. Borghaerts bestuurslid is, houdt zich bezig met het verzamelen van houtstalen van historische gebouwen. De stalen worden vervolgens geprepareerd, ingemeten, dendrochronologisch gedateerd en in een database opgeslagen.

Wat hier allemaal bij komt kijken, is te horen tijdens de lezing . De kosten bedragen Є 4, = voor donateurs en Є 6, = voor overige belangstellenden.

Dit is inclusief koffie/ thee in de pauze. Opgave via het secretariaat: stichtinghwg@gmail.com of telefonisch - 0514-602299 - tot uiterlijk 20 april