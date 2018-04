Bolster Got Talent: meer dan alleen zingen

De Bolster Got Talent-commissie bereidt het spektakel in vijf weken voor. Daarbij leren de kinderen alles zelfstandig te regelen. Dit houdt nogal wat in: affiches maken, een brief voor ouders maken, bij de groepen langs om te vertellen wat de verwachtingen zijn, notuleren, afspraken maken, taken verdelen, overleggen met leerkrachten, foto’s en een PowerPointpresentatie maken van de kinderen die optreden, presentatoren en juryleden regelen, technici regelen, uitzoeken wie waar moeten zitten, een logo maken, materialen klaarleggen en na de show alles opruimen.

De editie was weer een groot succes. Kinderen, ouders, pakes, beppes, buren, leerkrachten hebben mogen genieten van maar liefst 17 optredens. Er kon genoten worden van playback, turnen, toneel, het bespelen van muziekinstrumenten, zingen, dansen.Uiteindelijk koos de jury Anne Marije van der Sluis uit tot winnaar van deze achtste editie van Bolster Got Talent. Zij zong „Voor mij is geluk’ op een ontroerend mooie manier aldus de jury.