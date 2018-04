Publiek op de banken bij DBS tegen BEO

Voor BEO stond voornamelijk de eer op het spel, maar Auto popma DBS He1 speelt ook nog mee om het kampioenschap in de promotieklasse.

De sfeer in Bakhuizen was fantastisch, rijen dik stond het publiek vooral de thuisploeg aan te moedigen. En dat hielp de mannen zeker. Maar ook DBS speelde een prima pot. Na een zenuwachtig begin kwam DBS in de wedstrijd en werd de 1e set gewonnen met 25-19, mede door goed serveren. De 2e set was superspannend en kon beide kanten op. Maar deze keer trok BEO aan het langste eind 29-27.

Hoog tempo

De wedstrijd bleef zich in een hoog tempo afspelen, met lange rallys, fantastische punten en enorme fouten. DBS maakte de minste fouten in de derde set en won deze met 19-25.

De 4e set was de laatste wat DBS betrof, want het begon ook een conditonele slag te worden. Deze set ging ook weer gelijk op. Bij een 23-19 voorsprong voor BEO stond het publiek op de banken. Maar na een fantastische service serie van Menno de Boer won DBS de set en de wedstrijd met 23-25 en 1-3.

Bolsward de concurent om het kampioenschap verloor met 4-0, dus kan DBS zaterdag kampioen worden als er met 3-1 gewonnen wordt. Ook dames 1 heeft nog alles in eigen hand, na de 4-0 overwinning op vc Sneek da3 gaan de dames met evenveel punten als vc Zwolle de laatste competitie ronde in. Zaterdag wordt alle beslist in Balk, 19.00 uur in de sporthal de Trime.