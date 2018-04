Korfballers Harich lopen achter de feiten aan

In de uitwedstrijd in oktober werd destijds verloren, er was wat recht te zetten, wat ook mogelijk was. Voorafgaande aan de wedstrijd werden er 3 jeugdteams gehuldigd. Zij waren in de zaalcompetitie kampioen geworden. De D1, C2 en B1 kregen allen een medaille uitgereikt. Harich 2 wist met 14-12 te winnen van ROG 2.

Harich1 was vanaf het begin niet scherp genoeg en liep vrijwel meteen achter de feiten aan. Rog wist 4 maal op rij te scoren en sloeg een gat van 4 doelpunten. Er werden overbodige overtredingen gemaakt, Harich wist korte aanvallen te creëren, maar de bal niet lang in bezit houden. Het gat werd groter naar een verschil van 6 doelpunten. Arjen Bergsma werd ingezet en wist meteen te scoren. Harich kon de stand naar 11-12 omzetten door te doen waar het goed in is.

Na rust ging Harich vol goede moed de tweede helft tegemoet. Helaas pakte dit anders uit. Wederom kon ROG uitbouwen naar een stand van 13-17. Wilma van der Bos en Janny Bruinsma werden ingezet. Er werden mooie aanvallen gecreëerd wat zorgde voor veel doelpunten, maar dan wel van beide kanten. De ploeg uit Groningen was net iets scherper in de afronding. Uiteindelijk werd de eindstand 25-29.

Zaterdag speelt zowel Harich 1 als 2 tegen de Granaet uit Dokkum.