Jaarlijkse herdenking oorlogsmonument Waterloo klas 3VWO

Het monument daar is geadopteerd door de school. De leerlingen hebben geluisterd naar het verhaal over de in december 1942 neergestorte Lancaster bommenwerper. Van de familie van de omgekomen piloot Gordon Wilkinson heeft de school twee jaar geleden een brief ontvangen. De familie is ontroerd en dankbaar dat leerlingen en personeel na al die jaren de gebeurtenissen nog herdenken. Op 14 december, twee dagen voor zijn dood, schreef Gordon Wilkinson zijn laatste brief naar het thuisfront. Een gedeelte van de brief is tijdens de herdenking voorgelezen. Gordon hoopte zijn vrouw en kind snel terug te zien …

Na een minuut stilte zijn er door de leerlingen bloemen bij het monument gelegd. Lucy en Annemarijs sloten de herdenking af met het voorlezen van een gedicht met de volgende laatste regels:

“…ik moet wel stilstaan bij diegenen die sneuvelden, de oorlog is voorbij maar door hun offer is mijn leven vrij.”