De verhalentocht Expeditie Oerpolder wordt op zaterdag 21 april 2018 gelanceerd. Deze bijzondere fietstocht van Workum naar het landelijke It Heidenskip biedt onderweg via de smartphone verhalen, anekdotes, geluiden en beelden uit de streek van land, wind en water.

Expeditie Oerpolder is een Iepen mienskipsproject in het kader van CH2018. De 10 kilometer lange fietsroute verbindt 13 luisterplekken. Op deze plekken ‘ontmoet’ je als deelnemer (oud-)bewoners die iets bijzonders hebben meegemaakt in It Heidenskip, een oude drassige veenpolder ten zuiden van Workum. Ook laat Hylke Speerstra, schrijver van de klassieker De oerpolder, zijn verwondering blijken over de boerengemeenschap in dit gebied. Door alle verhalen ervaren deelnemers hoe het harde leven in deze polder de Heidenskipsters heeft gevormd.

Expeditie Oerpolder wordt vanaf 21 april 2018 gratis aangeboden via de app van storytellingplatform izi.TRAVEL. De tocht is zelfstandig te ondernemen en is tot het einde van CH2018 beschikbaar. De verhalentocht is een initiatief van documentairebureau Het Fotogenieke Geluid in samenwerking met Museum Warkums Erfskip. Meer info op www.oerpolder.nl. Het project is mede mogelijk gemaakt met steun van Gemeente Súdwest-Fryslân, Provincie Fryslân, Prins Bernhard Cultuurfonds en P.W. Janssen's Friesche Stichting.

Foto Johan Bouwhuis