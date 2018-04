Laatste café voor tablets en smartphones

Tijdens het Tablet/Smartphone-Café brengen bezitters/gebruikers van een tablet of smartphone (Apple of Android) elkaar op de hoogte van handige weetjes, tips en trucs. De toegang tot het Tablet/Smartphone-Café is gratis en de koffie of thee staat klaar. Vergeet niet uw tablet of smartphone mee te nemen. Vanaf september is er weer een nieuwe reeks van dergelijke cafés. Zie ook: www.bibliothekenmarenfean.nl

Daarnaast is SeniorWeb Balk met hun gratis Computerspreekuur op vrijdagmiddag 20 april voor het laatst in dit seizoen in bibliotheek Balk aanwezig. Op dit inloopspreekuur kan men terecht voor alle vragen over het gebruik van computers, internet, e-mail en over smartphone of tablet. Ook wordt informatie gegeven over les aan huis, workshops en cursussen. Vrijwilligers helpen om vragen te beantwoorden en te helpen bij digitale problemen. In september begint ook voor dit computerspreekuur weer een nieuwe reeks. Voor meer info: www.seniorwebzwf.nl.