Hotske Batteram: De column, de laatste

Ja, de laatste. Na zeven jaar elke maandag een column, is het goed. De afgelopen jaren een mooie plek in de Balkster. Een eigen plekje op pagina drie! Van alles de wereld ingegooid; de wrald mei it leze. Over orgaandonatie, over ethiek, over politiek, over bewust leven, over dagelijkse dingen, over stil staan bij wat dan ook. Altijd een clou gezocht, daar zijn columns voor, er moet iets inhoudelijks inzitten. Altijd met een positieve wending. Mijn eigen stijl gevonden. Vaak een beetje opsommend, wat niet echt netjes Nederlands is, maar in een column lekker klinkt. Vaak ook woorden gebruikt die we niet alle dagen horen. Vooral omdat taal zo mooi is. Soms Friese woorden er in geschreven, omdat het mijn memmetaal is en dichter bij mijn gevoel komt.