Een leven lang vrijwilliger

Bloemen en een luxe doos waarin een kleine en een grote onderscheiding mooi verpakt zijn, herinneren aan de feestelijke dag in maart. De dag waarop mevrouw Emy-Kamminga van Sandick werd onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau. De uitreiking ervan kwam als een grote verrassing voor haar, zo vertelt ze. ,,Ik werd naar voren geroepen op het feest van het Seniorenweb, dat 20 jaar bestaat en waar ik nog altijd vrijwilligersactiviteiten voor doe. Ik had niets in de gaten, pas toen burgemeester Fred Veenstra mij de onderscheiding opspelde, drong het tot me door. Ik vond het een hele eer, zoiets gebeurt je natuurlijk niet dagelijks.”

Hongerwinter

Mevrouw Kamminga werd in Eindhoven geboren maar kwam in de hongerwinter tijdelijk naar Friesland. Later ging ze in Utrecht naar school en ontmoette ze haar man, die Fries was. ,,Hij wilde graag terug en zo kwamen we in 1970 in Zwaagwesteinde terecht. Later verhuisden we naar Balk, want mijn moeder kwam in een huisje bij het Talma Hiem te wonen. Ik vond het meteen fijn in Friesland, de taal kende ik nog vanuit de tijd dat ik in de oorlog in Broek bij Joure verbleef. Het Fries was ik nog niet verleerd! Nadat mijn man overleed ging ik de verzorging in in het Talma Hiem. Vanwege gezondheidsproblemen was ik afgekeurd, maar ik mocht daar alles doen, de tijd was toen heel anders dan vandaag de dag. Als vrijwilliger bracht ik menu’s rond bij de mensen en haalde ze de volgende dag weer op. Ook begeleidde ik op mijn keyboard het zingen na de koffie. Dat was heel leuk om te doen.”

Met neus op alle tips

Een andere klus die mevrouw Kamminga deed, was het invullen van de agenda voor Omrop Gasterlân. Ze kreeg diverse uittips door, onder meer via Jan de Vries. ,,Ik zat met mijn neus op alle tips”, zegt ze. ,,Ik zag alles digitaal voorbij komen. Wist precies wat en waar iets georganiseerd werd. Later werd ik secretaris van het Fries Senior Orkest en eerder was ik (bestuurs)lid van Concordia. Nog altijd speel ik tenorsax, we oefenen met het Fries Senior Orkest iedere woensdagmiddag. We hebben geregeld uitvoeringen, bijvoorbeeld met het Krite Koar. Ook spelen we in bejaardenhuizen toch al gauw voor zo’n 60 man. Het gros van het orkest is jonger dan ik. Ik denk dat de gemiddelde leeftijd zo rond de 70 jaar zit. Onze dirigent is Jouke Hoekstra en we hebben het met z’n allen erg gezellig.”

Seniorenweb

Ruim 20 jaar geleden werd landelijk het Seniorenweb opgezet. In Balk werd dit door drie mensen opgepikt. Als digibeet had ze eerst zelf ook een flinke kluif aan het geven van de lessen. ,,Eerst zaten we boven de Rabobank, later kregen we een mooie plek in de Skou. In het begin was er veel animo. Ik herinner me nog de beginnerscursus waarin we de cursisten leerden hoe je met de muis omging. We hadden ondermeer cursussen in Word en Excel. Geeske van der Vegt en ik gingen voor Word onze eigen lesboeken schrijven. Nu gaan de lessen meer over het maken van foto’s met je tablet en telefoon. Het leren omgaan met de computer hebben de senioren van nu meestal prima in de vingers. Voor het Seniorenweb doe ik nu nog de cursusadministratie. In Balk beginnen we dit najaar weer met de cursussen, de voorjaarscursussen ronden we altijd mooi op tijd af, voordat mensen weer de tuin ingaan of op de fiets stappen. Nog altijd vind ik dit werk erg leuk. Het is iedere keer weer fijn als mensen na afloop tegen je zeggen: ‘We hebben er weer veel van opgestoken.’’’