Paques staat op voor student overleden werknemer

Team Nexar van het Bogerman College in Sneek gaat naar de wereldfinale van de First LEGO League in Detroit. In dit team zitten Bauke Sikkes uit Ruigahuizen en Rimmer de Hoop uit Harich.

Dankzij een gift van Paques kunnen de leden hun reis gemakkelijker maken. De vader van één van de leden van het team werkte altijd bij het bedrijf tot hij in 2007 overleed. Toen de jongens de firma benaderden gebeurde er iets moois: Er ging een mail rond binnen het bedrijf en veel (oud) collega's/medewerkers gaven geld voor de jongen en zijn team. Paques had beloofd dat zij het bedrag, dat de medewerkers binnen zouden halen, zou verdubbelen. Dit is uiteindelijk een bedrag van €2500 geworden. Hier is team Nexar ontzettend blij mee.

Robot en douche

Team Nexar bouwde en programmeerde een robot van Lego. Daarnaast bedacht het een douche, de Nexar waarbij heel veel water bespaard wordt. Met deze beide projecten werden de leden op school en in de regiofinale eerste. In de Benelux finale behaalden ze een tweede prijs met hun uitvindingen. Het team bestaat uit 7 jongens in de leeftijd van 14 en 15 jaar die allemaal in het 3e jaar van het Technasium zitten. Naast het bouwen en de uitvinding van de douche werd er ook nog gekeken naar de zogenaamde 'core values: hoe werkt het team samen en hoe werkt het samen met andere teams. De teams moeten presentaties geven over hun idee, de robot en de 'core values'. Dit alles in het Engels. Naast de cheque van Paques kregen de leerlingen ook nog een tas met spullen mee die ze in Amerika kunnen gebruiken. Meer informatie over het project is te vinden op www.teamnexar.nl. Wie wil sponsoren mail: polw@bogerman.nl.