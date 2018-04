Door hard werken manege klaar voor hengstenshow

Door het harde werken van diverse bedrijven en vrijwilligers was de bak van manege Gaasterland in Harich het afgelopen weekend klaar voor de Friese hengstenshowm nadat die in januari was getroffen door brand.

Acht hengstenhouders brachten hun hengsten voor in de vernieuwde rijhal. Deze was op 1 januari voor een groot deel door brand verwoest. Door grote inzet was de bak klaar voor de zwarte parels uit Friesland.

Aangezien de natuur geen rekening houdt met onvoorziene omstandigheden en dit de tijd is om een passende hengst bij de merrie te zoeken had het bestuur van de manege besloten deze show ondanks het vele werk wat er gebeuren moest en nog gebeuren moet, door te laten gaan.

Show

De hengsten werden in de lange lijnen, aan de hand, voor de concourswagen en onder het zadel getoond. Ook voor niet merriehouders was het zeer de moeite waard om te kijken en te genieten. Het was af en toe een groot spektakel, mede door de bezielende woorden van de speaker en de opzwepende muziek. De kampioen van de hengstenkeuring 2018, die ieder jaar in januari in het FEC gehouden wordt, Jurre 495, sloot de rij van trotse paarden geflankeerd door een even trotse hengsten bezitter.

Twee mensen zijn de gelukkige winnaars van een gratis dekking van Julius 486 aangeboden door SBH horses te Rijs en Wimer 461 van dekstation Gaasterland te Oudemirdum. Misschien dat volgend jaar de veulens zijn te bewonderen die voortkomen uit deze hengstenshow.