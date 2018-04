Bijzonder ‘afscheid’ van overleden moeder in Gaasterland

Amy Lynne de Gier-Heinrich, een nazaat van de familie Monkelbaan uit Sondel nam afgelopen week op een bijzondere manier afscheid van haar moeder die even daarvoor in de VS was overleden.

Zij eerde moeder Henriette ook wel Rickie genoemd onder andere met het ‘loslaten’ van een boeket op het Slotermeer en nam op die manier afscheid van haar. Haar moeder overleed namelijk plotseling in een ziekenhuis in de VS en omdat dit onverwacht was kon Amy daar niet bij zijn. Ook wilde haar moeder geen afscheidsdienst. Daarom is ze gecremeerd zonder verder protocol en zonder afscheidsceremonie van de familie. Amy wilde toch op een bepaalde manier afscheid van haar moeder nemen en wilde daarvoor terug naar het heitelân van de vrouw die zoveel van Friesland hield. Voor Amy was de gebeurtenis dubbel: heel emotioneel aan de ene kant, maar aan de andere kant een manier om haar moeders grote gevoel voor Nederland en Friesland te eren.

‘Moeder was heel erg trots op haar Nederlands / Friese afkomst. Haar huis was bijna een oud-Nederlands museum. Een tijdje had ze een klein winkeltje in het stadje Lockport (NY) waar ze Nederlandse souvenirs en producten verkocht,’ aldus Amy’s echtgenoot Ivar. De moeder van zijn echtgenote werd 67 jaar oud. Ze stierf onverwacht in het ziekenhuis aan een darmperforatie, die er voor zorgde dat ze septisch werd.

Geëmigreerd

Amy zelf is in 1999 van Amerika naar Nederland geëmigreerd, waarna ze in 2000 getrouwd is met Ivar de Gier. Amy en hij kennen elkaar dankzij Amy’s moeder Henrietta. ‘Ik heb mijn schoonmoeder eind 80-er jaren leren kennen omdat zij contact met mij gezocht vanwege mijn Nederlandse afkomst. Dat ging destijds via een club van klassieke motorfietsen (Moto Guzzi). Samen met haar echtgenoot was ze in het bezit van een aantal klassieke motoren, zij zochten een Nederlands contact met dezelfde interesses. Om informatie te delen over de motoren, maar met name zodat ze op die manier meer over Nederland en over Friesland te weten kon komen. Uit de overlevering wist ze dat haar familie uit de plaatsen Sloten, Sondel en Balk kwam. Die drie plaatsen werden altijd veel genoemd. Henrietta werd “Rickie” genoemd. Een verwijzing naar haar voorouder Harinka, die in de familie “Rinky” genoemd werd.’

Afscheid

In 1999 ging het heel erg slecht met Rickie’s echtgenoot die leed aan lymf- en, longkanker en leukemie. Ze was inmiddels gescheiden van haar eerste man en hertrouwd. ‘Omdat ik ruim 10 jaar bijna tweewekelijks contact met hen had gehad, besloot ik naar Amerika te reizen om afscheid van hem te nemen. Dat zou tevens de eerste ontmoeting worden tussen Rickie en mezelf. Toen ik aankwam, belde ze haar dochter op. Of ze misschien zin had om mee te komen eten die avond en om even kennis te maken. Lang verhaal kort, het klikte erg goed tussen haar dochter en mij. Zo goed dat we inmiddels al ruim 18 jaar gelukkig getrouwd zijn en 2 kinderen samen hebben mogen krijgen.’

De Gier vervolgt:’Destijds had ik plannen om naar Amerika te emigreren, maar dat liep anders, we besloten samen om hier in Nederland verder onze toekomst te zoeken. Dat betekende dat “een Friese emigrant” dus weer terugkeerde naar het oude geboorteland. ‘

Zelf weer naar Nederland

‘Rickie’s interesse in Friesland, de streek van haar voorouders, waar ze zoveel over heeft horen vertellen, was de reden waarom zij contact met mij zocht. Dat contact leidde tot een huwelijk en de terugkeer naar Nederland van haar nazaat. Haar grootste wens, zelf naar Nederland toe, heeft ze helaas niet meer mogen beleven.’

Omdat er geen afscheid voor haar was (vermoedelijk komt de familie in de zomer samen om op die manier een afscheid te nemen), besloot Amy zelf iets te gaan ondernemen. ‘Ze heeft bij ons in het dorp een liggend, drijvend en geheel biologisch afbreekbaar boeket laten maken met de favoriete bloemen van haar moeder er in verwerkt bestaande uit lelietjes van dalen en tulpen alles in het wit. Samen met een rood rozenboeket van haar broer zijn we naar Friesland gereden.’ Het stel deed alle plaatsen aan die belangrijk waren geweest voor moeder Rickie. ‘In Sondel hebben we even rondgelopen, en vervolgens zijn we naar Sloten gegaan en langs het Slotermeer naar Balk. Daar hebben we de auto geparkeerd, zijn naar het Slotermeer gelopen, en hebben afscheid van haar genomen.’ Voor Amy geen gemakkelijke dag. ‘Emigreren betekent weg zijn; van je naaste familie, je vrienden, de plek waar je opgegroeid bent. Ook geen gelegenheid om snel bij een dierbare te zijn, als afscheid nemen belangrijk wordt. Maar Amy weet wat het betekent om te emigreren. Die gevoelens komen op als we in het Friese land zijn, en we denken dan aan haar voorouders, die misschien niets meer te weten kwamen hoe het lot van hun achtergebleven dierbaren zich zou ontwikkelen na hun vertrek. ‘

Alle plekken bezocht

Na Balk reden Amy en Ivar naar Sloten. Namens de kleinkinderen en Rickie’s broers, zussen en achterkleinkind, hebben ze in het water bij de molen witte rozen achtergelaten. ‘Want Molens waren favoriet bij Rickie. Amy’s ouderlijk huis had een nagemaakte houten molen in de tuin.’ Dankzij internet/smartphones kon ze tijdens die dag contact houden met haar broer en familie, via Facebook waren de nabestaanden zoals de zussen van Rickie ook getuige van het een en ander. ‘Ook dat was bijzonder, afstanden waren er even niet.’

Hoewel Amy het een moeilijke dag vond, was het ook een prachtige en goede dag voor haar. ‘De puurheid van het Friese landschap en de schoonheid van haar families geboortegrond hielpen bij het afscheid. We hebben het gevoel haar daar te ruste te hebben gelegd en we hebben nu een plaats om haar te herdenken. Het was bijzonder betekenisvol voor ons. Rickie heeft mij samengebracht met Amy en Amy samengebracht met de door haar zo diep geliefde geboortegrond. En inmiddels hebben we 2 kinderen, beiden met een Nederlandse en Amerikaanse nationaliteit. Dankzij de Monkelbaans…. Mochten er mensen zijn die familie zijn van Amy dan vindt de familie het fijn om kennis met ze te maken. Wie de namen Monkelbaan, Hylkema, de Lange kent en denkt dat er een relatie is kan mailen naar bal@ndcmediagroep.nl.