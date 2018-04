Nationale Museumweek in Museum Hindeloopen

Onder het motto Ons Echte Goud laten Nederlandse musea hun echte schatten zien. In Museum Hindeloopen is dat natuurlijk de collectie en het gebouw, maar ‘ons echte goud’ zijn ook de jeugdige bezoekers.

Daarom worden zij op de laatste dag van de museumweek getrakteerd op een bijzonder poppenspel. ‘Tomke en it wûnderaai’ is geschreven door kinderboekenschrijfster Riemkje Pitstra en wordt opgevoerd door Eric Postma van Erics Poppenkast. Het verhaal gaat over Romke en Tomke die een mysterieus pratend ‘wûnderaai’ in hun tuin vinden. De voorstelling is geschikt voor peuters en kleuters en is te zien op zondag 15 april, om 14.00 uur en om 15.30 uur. Gratis toegang voor het hele weekend.