Karin Strobos en Else Sterk bij Muziek aan de Luts

Het nieuwe concertseizoen in het Breahûs in Balk wordt geopend met mezzosopraan Karin Strobos en pianiste Else Sterk. En ook al hebben zij al twee keer eerder opgetreden bij Muziek aan de Luts, het blijft toch bijzonder dat een sterzangeres die bezig is om in het betere opera repertoire een wereldpositie te veroveren, de moeite neemt om in Balk een recital te geven. Dat ligt aan de sympathieke sfeer van het Muziek aan de Luts podium, zo geven zij aan.

Het programma voert bezoekers mee van het subtiele impressionisme van Ravel, via bekende Franse aria’s naar de warmbloedige Spaanse muziek van Montsalvatge. het besluit met virtuositeit uit de Italiaanse opera. Zondagmiddag 15 april om 16:00 uur. Van Swinderenstraat 6 te Balk.