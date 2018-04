Jubileumconcert 120 jaar De Lytse Súdwesthoeke

De fanfare is in de afgelopen 120 jaar van grote culturele waarde geweest voor Stavoren, Warns, Hindeloopen en Molkwar. Daarom wil ze dit jubileum niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

Sinds 1898 speelt het gezelschap al marsen, mooie koraalbewerking en moderne, soms technisch wat ingewikkelder muziek. Dat gebeurt tegenwoordig onder leiding van dirigent Guus Pieksma op festivals, concoursen, tijdens eigen concerten of bij de begeleiding van kerkdiensten.

Om dit jubileum te vieren is een feestelijk concert georganiseerd. Een gastoptreden wordt verzorgd door Folkkoor Rolling Home uit Sneek. Het orkest ‘In de klas’ groep 5 en 6 van de Basisschool De Meiboom verzorgen een spectaculair optreden,.

Folkkoor Rolling Home is een enthousiaste groep zangers en muzikanten met in hun midden één (op handen gedragen) vrouw. Deze vrouw bespeelt de dwarsfluit en laat ook zeer verdienstelijke zang solo’s horen. Het koor zingt 3-stemmig en wordt ondersteund door 3 gitaristen, een accordeonist, een toetsenist/accordeonist en de fluitiste. Dit alles vormt een geweldig levendig en energiek geheel waardoor het voor het publiek vrijwel onmogelijk is om stil te blijven zitten. Rolling Home weet er elke keer weer een feestje van te maken. En iedereen mag bij dit feestje zijn dat op zaterdag 14 april wordt gevierd in de Kaap Stavoren en om 20.00 uur begint.

Entree: vrij (collecte bij de uitgang)