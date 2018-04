Een baan en voetbaltrainer: kan dat met autisme?

De 28-jarige Tsjalling de Jong heeft op zijn 17e de diagnose autisme gekregen. Hierdoor vielen veel zaken op zijn plek. Maar wat deed het met hem en hoe reageerde zijn omgeving hierop? Tsjalling heeft een baan bij Miks welzijn en is voetbaltrainer bij Sc Joure, kan dat wel in combinatie met autisme? Hij doet zijn verhaal en vertelt hoe hij zijn dromen achterna is gegaan. Ook is er ruimte om (anoniem) vragen te stellen.

Autisme, is een bekend ziektebeeld in Nederland, maar hoe is het om met autisme te leven? Er zijn vele termen bekend rondom autisme, ASS, asperger, PDD-NOS. Alles wat mensen met autisme zien, horen, ruiken etc. wordt op een andere manier verwerkt. En dat brengt een andere mix van sterke en zwakke kanten met zich mee. Je ziet het niet aan de buitenkant, maar het heeft grote invloed op iemands leven. Ruim 1% van de Nederlanders, ongeveer 190.000 mensen, heeft een vorm van autisme.

Inspireren

Tsjalling hoopt allereerst met zijn verhaal andere mensen met autisme te kunnen inspireren. Ook ouders of andere naasten van mensen met autisme, hoopt hij inzicht te kunnen geven in wat het is om met autisme te leven, maar ook hoe je iemand kunt stimuleren zijn dromen achterna te gaan. Want ook met autisme is heel veel mogelijk. Ook andere belangstellenden zijn natuurlijk van harte welkom.

Het is de eerste keer dat Tsjalling openlijk zijn verhaal doet, erg bijzonder dat hij dat doet op zo’n jonge leeftijd, en hij hoopt hiermee ook een taboe te doorbreken.

Deze Halte 8 avond vindt plaats op dinsdag 17 april in Sociaal Cultureel Centrum ’t Haske in Balk (Dubbelstraat 10). De deuren zijn vanaf 19.30 uur geopend en Tsjalling start om 19.45 uur zijn verhaal. Er zijn geen kosten aan verbonden en de koffie en thee zijn gratis. Halte 8 is een ontmoetingscafé dat normaliter eens per 2 maanden wordt georganiseerd door AanZet, Stichting Mantelzorg GS, Tinz, Buurtzorg, Hof en Hiem, Patyna, Miks welzijn en Thuiszorg ZwF. Het is een informatief ontmoetingsmoment om op een laagdrempelige manier contact met elkaar te maken en informatie te krijgen.

Wie vervoer nodig heeft, kan contact opnemenb met de Hulplijn Vervoer. Dit zijn vrijwilligers die mensen tegen een kleine bijdrage op de plek van bestemming kunnen brengen en weer ophalen. Zij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 09.30 uur en 10.00u via 0514- 60 4700. Wie vervangende mantelzorg nodig heeft kan gebruik maken van Stand-By, bereikbaar via 0513- 414 593.