Connie Harkema maakt 50 schilderijen en boekje over verbinding

Zij zijn dit hele jaar in verschillende samenstellingen en op diverse locaties te bezichtigen onder de titel "Friesland in Europa", onder andere in haar eigen galerie “Kunst in Beweging” te Koudum. ‘De tentoonstelling gaat om de positie die Friesland binnen Europa inneemt’, licht Connie toe. ‘Met de nadruk op “iepen mienskip”: de gemeenschapzin. Het gaat om het samen doen. Dat is het overkoepelend thema van dit jaar. Maar je kunt pas bruggen bouwen wanneer je je openstelt voor anderen en zelf open bent over wat je doet en laat zien waarvoor je staat.’

Met dit doel heeft Connie schilderijen en gedichten gemaakt over een aantal Europese steden en Friesland. Sommige werken roepen op tot verdraagzaamheid en verbinding. ‘Heel belangrijk om over na te denken’, vindt de beeldend woordkunstenaar. ‘Daarom heb ik als aanvulling een klein boekje over de expositie gemaakt, zodat ook geïnteresseerden buiten Friesland het kunnen bekijken. Het thema is té belangrijk om zich te laten inperken tot één provincie.’

Galerie Kunst in Beweging bevindt zich aan de Hoofdstraat 1 in Koudum. Voor meer informatie: www.connieharkema.nl