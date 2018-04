Laatste repair Cafe op 13 april

Nu het weer duidelijk lente is en de temperaturen omhoog schieten, is het tijd voor het laatste Repair Café van dit winterseizoen. Op vrijdag 13 april staan de vrijwilligers van 14:00 tot 16:00 uur weer klaar in ’t Haske in Balk.

Bijna iedereen heeft wel iets in huis wat ooit een prominente plek had, maar nu onbruikbaar lijkt. De losse naad van een ooit favoriete blouse of een kruimeldief die het niet meer doet. Prachtige uitdagingen voor de vrijwilligers van het Repair Café.

Driekwart wordt gerepareerd

Bijna driekwart van de meegebrachte spullen wordt ook daadwerkelijk gerepareerd. Wie dus nog iets in huis heeft wat niet meer functioneert, kan het komende vrijdag een tweede leven gunnen. Naast kleding worden er ook regelmatig huishoudelijke apparaten, speelgoed, geluidsapparatuur en zelfs meubels gerepareerd.

Duurzaam en sociaal

Het Repair Café heeft zowel een duurzaam karakter als een sociale functie. Naast het repareren van allerhande spulletjes is de boekenruilbeurs een vast onderdeel van het Repair Café. De sociale functie wordt door extra benadrukt door de locatie en service. “Een kop koffie of thee is gratis. Als iemand langs wil komen voor een praatje en een bak koffie is hij of zij van harte welkom!”