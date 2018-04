Meester van der Brugschool rent Daily Mile

Zij kwamen hiermee in aanraking door een les van Nieuwsbegrip. Het leek de kinderen van groep 5/6 ook wel wat om hier aan mee te doen. Doel hiervan is fittere kinderen in de klas. Juf Annikki Schotanus leek het ook wel wat en zo is het ontstaan. De school rent momenteel eens per week rond de 12 minuten. Verder is er op maandag en woensdag gym. Wellicht dat er op de donderdag en vrijdag bij de nieuwe juf ook een moment gevonden kan worden.

‘Ik probeer met de kinderen wel variatie aan te brengen in The Daily Mile, want het is gebleken dat dit belangrijk is,’ aldus juf Annikki.’ Zo hebben wij bijvoorbeeld de Daily wieletjes Mile. Dan mogen de kinderen iets met wieltjes meenemen: skeelers, step of iets dergelijks. We hebben al een aantal keren tafels geoefend tijdens het rennen en ze met een krijtje opgeschreven op het schoolplein. En er is een run-bike-run; kinderen wisselen een rondje rennen af met een rondje fietsen. Daarbij wordt de route ook afgewisseld. Al blijft het wel rond de school.’

Dinsdag 20 maart was er een Open dag. Tijd voor iets speciaals met de Daily Mile. De ouders van groep 5/6 waren gevraagd om eens mee te rennen met de kinderen. Vorig jaar is dit ook gedaan en dit was een mooi succes. En zo stonden er kinderen met hun vader of moeder om 9 uur klaar om de Daily Mile te rennen. Groep 7/8 deed deze keer ook mee met daarbij meester Paul Grondsma. Stage meester Kars Romijn en juf Annikki schotanus renden ook mee. ‘We deden deze keer een grote ronde. Het was prachtig weer en gedurende de tijd gingen er steeds meer jassen uit. Na afloop waren er ook ouders die zeiden: ‘Heerlijk, dit zou eigenlijk vaker moeten’. Een geslaagde Daily Mile dus en zeker voor herhaling vatbaar.’