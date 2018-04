Lezing over Jacob Benckes verplaatst

In februari werd het boek Verzwegen zeeheld. Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld gepresenteerd in het Friesch Scheepvaartmuseum in Sneek, waar tegelijkertijd de expositie over Jacob Benckes werd geopend.

Het eerste exemplaar werd door Jan de Vries aangeboden aan kapitein-ter-zee Frank Lenssen, chef staf van de Nederlandse maritieme strijdkrachten. Samen openden ze daarna de expositie Jacob Benckes, een vergeten zeeheld uit Koudum, die nog te zien is tot 6 mei.

Op donderdag 12 april (en niet zoals eerder gemeld op 29 maart) houdt auteur Jan de Vries in De Klink een lezing over zijn boek. Het gaat natuurlijk over Jacob Benckes, de Koudumer zeeheld. Er is wel een straat naar hem genoemd, maar verder weten we nog weinig van deze zeeman. Datum: 12 april 2018. Plaats: De Klink, Ds.L.Tinholtstraat 1 in Koudum. Aanvang: 20.00 uur. Kosten: € 5.00 incl. een kop koffie. Organisatie: Stichting Histoarysk Koudum, Bibliotheek Koudum en Boekhandel Muizelaar.

Foto Freerk Bokma, Fries Scheepvaart Museum