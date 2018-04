The Colorfield Performance CH 2018: Uniek project in Sloten

Kunstenaar Dirk Hakze uit Sneek ontwikkelde - in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 - een nieuwe editie in de reeks van The Colorfield Performance. ,,Dit heeft een grote nawerking op de omgeving.”

SLOTEN De eerste tekenen van The Colorfield Performance zijn zichtbaar aan de Lytse Jerden. Een aantal partytenten, containers om schilderspanelen op te slaan, en niet te vergeten: het schip van Ben Holtrop. Het moederschip waar druk vergaderd wordt en waar kunstenaar Dirk Hakze, onder genot van koffie en paaseieren, zijn unieke project uit de (schilders)doeken doet.

,,The Colorfield Performance is de verzamelnaam voor grote Land – Art projecten waarin ik samenwerk met andere kunstenaars. Bij de opzet hier in Sloten werk ik samen met 400 kunstenaars die allemaal een schilderij maken, waarbij ze geen zwart mogen gebruiken. De panelen waarop ze werken staan opgesteld in een gelijkzijdige driehoek met zijden van 144 meter. Het kunstproject wordt gerealiseerd in 101 dagen, iedere deelnemer heeft een dag de tijd om een schilderij te maken. Per dag werken er zo’n vier tot zeven kunstenaars op de locatie. Zelf maak ik 99 schilderijen. De schilderijen worden gemaakt op panelen van watervast multiplex en hebben een afmeting van 120 bij 120 centimeter. Het beschilderen van de panelen vindt plaats van 15 mei tot 15 september 2018. Daarna – als alle schilderijen voltooid zijn – worden zij nog tot 1 oktober tentoongesteld.”

Voorbereidingen

Hakze begon 3,5 jaar geleden al met de voorbereidingen voor het project in Sloten. Hij had onder andere contact met de gemeente en boer Terpstra, een van de drie landeigenaren waarop het project plaatsvindt. ,,In eerste instantie werkte ik samen met Emke Faber, maar hij is ermee opgehouden, toen ben ik alleen verder gegaan. Ik ben blij dat ik ruim van te voren ben begonnen met de voorbereidingen, want er gaat hier en daar weleens wat mis. Zo hebben de houtleveranciers en diegenen die het hout bewerkt hebben, er een totaal foutenfestival van gemaakt. Ook ging mijn webdesigner failliet. Maar er wordt ook goed met me meegedacht, bijvoorbeeld door Rijpma loonbedrijf uit Woudsend. Ook de verbinding tussen mij en boer Terpstra is bijzonder en bepaald niet alledaags! Verder werken we met 25 tot 30 fantastische vrijwilligers en zijn schipper Ben Holtrop en zijn vriendin Fetsje Boorsma mij tot grote steun.”

Voor het project hebben zich inmiddels kunstenaars gemeld uit binnen- en buitenland. ,,Het wordt zo een echt ‘Gesamtkunstwerk’”, legt Hakze uit. ,,De opzet is bepaald niet conservatief. De kunstenaars moeten op een groot paneel kunnen werken, ook al zijn ze dat normaliter misschien niet gewend, ze schilderen in de buitenlucht en ze hebben publiek erbij. Dat moet je wel durven. Daarnaast hebben ze verschillende disciplines. Zo is er een beeldhouwer, of gaan mensen werken met textiel. De kunstenaars kunnen ruim van tevoren over hun schilderij nadenken. Om zoveel kunstenaars bijeen te krijgen, stuurde ik ondermeer BBK in Berlijn - een grote kunstenaarsvereniging in Duitsland – een mail. Zij stuurden deze mail door aan hun 50000 leden. En daar kwamen flink wat reacties op. Voor jonge kunstenaars die weinig geld hebben maar toch graag mee willen doen, zoeken we een bedrijf dat hun sponsort. De zogenaamde ‘artist sponsor’. Dat scheelt weer in de kosten voor deelname. Ook kunnen de kunstenaars hun werk hier ter plekke verkopen, ze dragen daar dan slechts een klein percentage af aan ons als organisatie. Veel minder dan aan bijvoorbeeld een galerie. Wij zorgen voor de panelen en de verf, kwasten moet iedere kunstenaar zelf meenemen.”

Weinig collectiviteit in Gaasterland

Voor Hakze is het aantal bezoekers dat op The Colorfield Performance afkomt, koffiedik kijken. ,,Het weer speelt een belangrijke rol, denk ik. We doen er alles aan om het voor het publiek zo aantrekkelijk mogelijk te maken. In de partytenten hebben we een soort galerie, waar we het gezellig maken, de kunstenaars staan dichtbij elkaar, zodat ze goed kunnen netwerken. Op deze manier hopen we dat het een inspirerend gebeuren wordt waar – naast de plaatselijke bevolking - ook toeristen van heinde en ver op afkomen. Ik heb zelfs al iemand die voor Chinese toeristen een rondleiding in het Mandarijns kan geven. Een ding moet me echter nog wel van het hart. Ik heb weinig collectiviteit ondervonden in de Gaasterlandse gemeenschap. Het gaat te traag, mensen denken teveel ieder voor zich. Terwijl ik denk dat dit project uniek is voor de omgeving en het daardoor ook veel positiefs kan brengen voor Sloten en heel Fryslân. Er liggen hier echt kansen op het gebied van marketing. Daarom wil ik graag in deze krant aandacht vragen voor sponsoren en vrijwilligers. Zij kunnen zich melden bij de vrijwilligerscentrale van CH 2018, bij Miks Joure of bij mij. Het zou heel mooi zijn als mensen ons te hulp willen schieten.”

Foto Fetsje Boorsma met Dirk Hakze. Foto Amanda de Vries