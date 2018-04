Sensationele ontknoping in de 1e klas ZWH dambond

Dat het soms vreemd kan lopen in de clubcompetitie ZWH-Dambond was wel bekend , maar dat de dammers uit Easthem het volgend seizoen een treetje lager moeten proberen had niemand voorspelt.

Slechts 2 punten werden er behaald wat degradatie betekent en hoe is het mogelijk naaste buur IJlst haalde 1 punt minder en degradeert mee. Schrale troost voor Oosthem is dat ze de bekercompetitie winnend afsloten met een klinkende 6-2 overwinning ,notabene tegen de kersverse kampioen Nijemirdum die in de clubcompetitie Tersoal aftroefde en ongeslagen kampioen werd met 8pnt . Tersoal werd dus 2e met 7 pnt en heel knap werd Makkum 3e (door onderling van Offingawier te winnen) met 6pnt. Offingawier haalde dus ook 6 punten.

Joure na jaar terug in de 1e klas, Koudum tweede

In de 2e klas werd Joure kampioen maar het was nipt ze wonnen alle wedstrijden maar onderling in de strijd tegen naaste belager Koudum werd het remise,maar omdat Koudum tegen Balk ook niet verder dan remise werd het verschil slechts een punt, beide clubs promoveren .Balk die de laatste jaren een aantal goede spelers kwijtraakte werd toch keurig 3e en Warns wist het vege lijf in de allerlaatste wedstrijd opnieuw te redden door te winnen van concurrent en eindigde met 3 punten op nummer 4 . Idskenhuizen haalde 2 punten en degradeert tezamen met Wijckel die slechts 1 puntje bijeen sprokkelde.

Ouwsterhaule kampioen en opnieuw naar 2e klas

Ouwsterhaule heeft met meer dan 20 leden een van de grootste clubs in de ZWH-Dambond en werd dit seizoen afgetekend kampioen ,leverde slechtseen punt in tegen de Kroonschijf maar de rest werd gewonnen, gevolg 9 pnt. Easterein volgde gepast met 7 punten en mag het (of ze nu willen of niet) ook weer een treetje hoger gaan proberen. Elahuizen kende een prima seizoen en werd 3e. De Kroonschijf haalde 4 punten .Oudemirdum stelde teleur met 3 pnt. Hekkesluiter werd hier Terkaple