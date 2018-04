Kleuters Wâlikker op bezoek bij ziekenhuis

De hele maand maart werken zij op school over het thema: ziekenhuis. Er zijn themahoeken gemaakt waarin volop wordt gespeeld zoals: een tweepersoons ziekenhuiskamer met echte bedden, een kinderafdeling met echte wieg, een ruimte voor de dokter en zijn/ haar assistente, een apotheek, een wachtruimte, een röntgenafdeling. De afgelopen weken waren er presentaties van ouders die werken op de operatieafdeling en kraamafdeling van Antonius ziekenhuis. Er komt nog een huisarts langs, een ouder gaat vertellen over de thuiszorg en we gaan nog bezig met EHBO. Er worden weer heel wat nieuwe woorden geleerd.

Een bezoekje aan een echt ziekenhuis was natuurlijk wel heel erg leuk! In het ziekenhuis konden de kleuters kennis maken met de onderwerpen die we de afgelopen weken hebben besproken, gezien, geleerd en uitgespeeld hebben. In het ziekenhuis kregen ze een boeiende, interessante rondleiding over de kinderafdeling en mochten de kleuters ook even kleuren en spelen in de speelkamer. De kleuters waren behoorlijk onder de indruk.