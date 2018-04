Elfstedenpad: van Workum naar Witmarsum

‘De start in Workum is bij kerkenpad de ‘Tillefonnesteeg.’ Dat woord kan je op het verkeerde been zetten, een bord geeft duidelijkheid over de naam. Het pad werd in 1560 al Tillefonne genoemd. De naam is een samenvoeging van de woorden ‘tille en fonne.’ In het Fries is ‘tille’ een bruggetje en ‘fonne’ een weiland voor kalveren. Het tegelpad slingert door de weilanden, waar je de verse geïnjecteerde mest ruikt en over bruggetjes, een prachtig wandelpad dat uitkomt bij de zeedijk.

In de sloten ligt nog een vliesje ijs. Door de bewolking knipoogt de zon. De frisse wind doet onze ogen tranen. In de sloot naast de dijk zwemmen toppereenden een eindje met ons mee.

In Doniahuizen verlaten we de zeedijk, en dan komen we in Ferwoude, waar de fraaie kerk ons opvalt. Dwars door de landerijen, waar de stilte door gakkerende brandganzen en de roep van een enkele kievit wordt onderbroken belanden we in het nu nog stille museumdorp Allingawier. We eten de lunch in de ‘leugenbank.’ Met frisse moed gaat de pas erin naar Exmorra. Daar staat het beeld van de ‘Hannekemaaier’; Duitse gastarbeiders die vroeger ‘s zomers hier kwamen om de graslanden te maaien. In hun lange onderbroeken bijzondere verschijningen. In de verte lonkt de stad Bolsward, vroeger middelpunt van de zuivelindustrie.

We besluiten gelijk maar de stadswandeling erbij te doen. Langs de vroegere Hollandia fabriek richting het fraaie stadshuis. Jaren heeft Eppie hier gewoond en dat is te merken. Hij treft oude bekenden en vertelt met enthousiasme hoe hier in zijn jeugd werd geleefd. Na een gezellige koffiestop verkennen we verder de stad. De route voert ons naar de Broerekerk. Geen kerk meer na de grote brand, maar nu een fraaie plek voor cultuur. Gysbert Jabiks, grondlegger van de Friese schrijftaal, houdt de wacht bij de grote Martinikerk. De kerk is beroemd om zijn jaarlijkse Mattheuspassie uitvoering. Over kronkelstraatjes, langs fraaie panden en over grachtbruggetjes komen we langs de ‘Basilica Minor’ de Rooms-Katholieke Sint Franciscuskerk met sinds vorig jaar deze bijzondere status, mede doordat Pater Titus Brandsma hier vandaan kwam en het beeldje ‘Onze Lieve Vrouwe van Zevenwouden hier staat. In het mirakelboek leest men dat door haar voorspraak gebeden werden verhoord. Maar niet vergeten: Bolsward is ook bekend om zijn smakelijke alcoholische dranken die hier worden gebrouwen.

Via een groot industrieterrein verlaten we deze fraaie stad, op naar Schettens. Het open landschap grenst aan de stad. De kerk daar herbergt naar nu blijkt resten van de Kolonel Schelte van Aysma, gesneuveld bij het beleg van Breda. Kerkrentmeester(s) en een onderzoekster hebben veel van de geschiedenis van deze legendarische held achterhaald. Zo is nu bekend dat in Apeldoorn nog één nazaat woont. (LC 17 maart 2018)

Op naar Witmarsum, door het Flietsterbos, waar driftig wordt gekapt en langs een grote camping bereiken we dit dorp. Hier komt Menno Simons, stichter van Mennonieten, (Doopsgezinden) vandaan. Maar ook Pim Mullier, bedenker van de Elfstedentocht. Door zijn toedoen genieten wij nu op onze tocht langs de elf steden. ‘

Ines Bergsma