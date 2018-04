Kidsproof gelanceerd: website voor gezinsuitjes

Hij zei daarbij :“Ik ben trots en blij dit initiatief te mogen openen, een complete site als Kidsproof is meer dan welkom en uniek voor Fryslân’’.

Kidsproof Fryslân is een nieuw online platform met een overzicht van gezinsuitjes en kinderactiviteiten in Fryslân. Op Kidsproof.nl zijn tips te vinden voor ouders & kids in Fryslân: een uitagenda voor gezinnen, eropuit-tips, kinderfeestjes, kinderwinkels, kindvriendelijke restaurants, clubjes, overnachtingsadressen en nog veel meer. De site is bedoeld voor (groot)ouders van kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar.

Ouders inspireren

De Fryske zusjes Elske en Wieke Fekkes, beide moeder van 2 kinderen en wonend in Lemmer en Koudum, zijn de drijvende krachten achter Kidsproof Fryslân. Hun passie is het inspireren van ouders om in hun vrije tijd leuke dingen met hun kinderen te doen. De zusjes zijn geboren en getogen in Koudum en de Fryske taal en cultuur zit hen in de genen. Nu ze beide mem zijn willen ze alle ouders in Fryslân graag laten zien wat Fryslân met kinderen te bieden heeft. De steden hebben een prachtig aanbod, maar ook in de mooie dorpen is ontzettend veel te doen voor kids. Vanaf nu is dat allemaal op één website terug te vinden. De vraag ‘Wat gaan we doen vandaag?’ is daarmee snel beantwoord!

Fryslân op de kaart

“Alle ouders om ons heen reageren enthousiast op Kidsproof Fryslân. Er is veel te beleven in Fryslân maar niet duidelijk genoeg waar je de informatie kunt halen. Kidsproof Fryslân voorziet in deze behoefte. We zijn ‘grutsk’ op Fryslân en staan te popelen om onze mooie kindvriendelijke provincie op de kaart te zetten”, zeggen de zussen. “Ook voor gezinnen die hier op vakantie komen geeft de website een mooi overzicht”.

Foto Jan Hooijenga.