Jaarvergadering Bosk & Greide

Op 12 april is er een jaarvergadering van Bosk & Greide 2.0 om 20.00 uur in het dorpshuis van Nijemirdum.

Naast de bespreking van de algemene agenda wordt er ook een presentatie gegeven over het weidevogelproject “de Warren”. De boeren, jagers en vogelwachters vertellen over de resultaten in het gebied en over de werkzaamheden die zij hiervoor verrichten. Ook de nieuwe visie voor het agrarisch- en particuliere natuurvereniging Bosk & Greide wordt gepresenteerd. Dit bevat onder andere het zoeken van een betere verbinding tussen boeren, burgers en alle partijen die zich actief bezig houden met met in stand houden van het mooie Gaasterlandse landschap.

Op de avond zelf zullen verschillende partijen die zich met het weidevogel mozaïek "de Warren" bezig houden vertellen wat voor werkzaamheden zij verrichten om de weidevogels in dit gebied te behouden en er voor te zorgen dat de populatie zich uitbreidt.