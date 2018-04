Gaasterland krijgt eerste Elfwegentocht-BMW

Gaasterland verdient de auto vanwege het mooie plan waarmee zij de BMW maximaal inzetten in de dorpen Balk en Warns om benzine auto’s te vervangen. Ook komt er speciaal een zonnedak met groene stroom voor de elektrische auto. BMW stelde 20 elektrische auto’s beschikbaar voor de Elfwegentocht. Tien van deze auto’s worden ingezet om bedrijven fossielvrij te laten reizen. De overige 10 gaan naar enthousiaste dorpen die meedoen aan de Elfwegentocht en de inwoners helpen om van 1-14 juli fossielvrij te reizen.

Het plan van Gaasterland:

De Energie Coöperatie in Gaasterland zet de auto één week in Balk en de ander in Warns. Zowel Balk als Warns behoren tot het netwerk duurzame dorpen en hebben ambitieuze plannen om samen met de ECG de elektrische deelauto in te voeren. Tjeerd Osinga, initiatiefnemer van het project: “De leden van onze ECG staan te popelen om kennis te maken met het elektrisch rijden, want dat is toch het rijden van de toekomst! Maar ook andere potentiele deelauto gebruikers kunnen via onze site een proefrit aanvragen. De BMW zal bij ons alleen stil staan om te laden! We zijn BMW zeer dankbaar voor deze kans om vast te oefenen met een elektrische deelauto voordat we er zelf een aanschaffen”.

Ook een BMW in jouw dorp?

De Elfwegentocht organisatie heeft, dankzij de gulle donatie van BMW, nog negen elektrische deelauto’s te vergeven. Elk dorp of energie coöperatie met een mooi plan om een auto maximaal te benutten om meerdere benzine auto’s van de weg te halen, maakt kans op een gratis BMW tijdens de Elfwegentocht. Plannen die duurzaamheid blijven promoten ná 14 juli, zoals het neerzetten van een laadpaal, krijgen bonuspunten. De Elfwegentocht organisatie ziet de aanmeldingen van de elektrische deelauto graag in de vorm van een filmpje op Facebook tegemoet.

De Elfwegentocht: 2 weken feest

De Elfwegentocht: van 1 t/m 14 juli 2018 viert Friesland feest zonder een druppel benzine of diesel. Zo wil de provincie klimaatverandering een halt toeroepen. Vanaf de provinciegrenzen zullen enkel fossielvrije voertuigen het verkeersbeeld bepalen. Alle 50.000 studenten in Friesland doen al mee, net als alle ruim honderd bedrijven, organisaties en gemeenten die zijn aangesloten bij de Freonen fan Fossylfrij Fryslan. Ook de Energie Coöperatie Gaasterland is hierbij aangesloten. De Elfwegentocht wordt op 14 juli afgesloten met de grootste duurzame parade ooit. Hier worden hopelijk drie wereldrecords neergezet: de grootste parade van elektrische auto’s, voertuigen én boten. De Elfwegentocht is onderdeel van het Culturele Hoofdstad-project Fossielvrij Friesland.