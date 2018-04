Fancy Fair Ludgerusschool voor goede doel

Jaarlijks organiseert de school een actie om geld in te zamelen voor een goed doel. Dit jaar is gekozen voor stichting “Ramon Scoort Tegen Kanker”. Vooraf aan de actie is in elke klas een spreekbeurt gehouden door Ramon Pander, leerling van de school. Hij heeft verteld waar de stichting voor staat en waarom die is opgericht: Stichting “Ramon Scoort Tegen Kanker” zamelt geld in om ouders zorgeloos te kunnen laten zorgen voor hun kind met kanker. Op dit moment is iedereen druk bezig met de voorbereidingen. Er worden bijvoorbeeld spelletjes en optredens georganiseerd, zelfgemaakte knutselwerkjes verkocht en ook is er een echte bakwedstrijd. Iedereen is van harte welkom op donderdag 12 april.