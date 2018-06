Veel geld voor verbeteren N34

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de verdubbeling van de N34 tussen Coevorden en Emmen in twee delen aan te besteden. De provincie verwacht hiermee nog dit jaar te kunnen starten. In het voorjaar van 2019 begint de uitvoering van het eerste deel, rondom Coevorden.

Gedeputeerde Henk Brink: “We verwachten dat we in juli kunnen starten met de aanbesteding. Het contract met een aannemer voor het deel tussen Coevorden-Noord en het klaverblad Holsloot (A37) hopen we in december te ondertekenen.”

Het deel bij Emmen zal rond de zomer van 2019 worden aanbesteed. Halverwege 2020 zullen beide delen verdubbeld zijn. Met dit omvangrijke project voor de komende jaren is in totaal een investering van 39 miljoen euro gemoeid.