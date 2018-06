New Memphis speelt voor Stichting4Kidz

Het singer-songwriterduo New Memphis uit Drenthe treedt zaterdag 23 juni op in café Rue de la Gare in Emmen. De opbrengst van deze avond is bestemd voor Stichting4Kidz.

New Memphis schrijft eigen Engelstalige akoestische nummers, geïnspireerd op traditionele Amerikaanse country, rock ‘n roll en blues. De bezetting bestaat uit Wouter Broekman (zang, gitaar en mondharmonica) en Gertjan Scheffer (zang, gitaar en percussie).

Stichting4Kidz organiseert een zomerkamp voor kinderen die vanwege problemen in de thuis- of schoolsituatie, door ziekte of financiële problemen een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Het optreden van New Memphis begint om 23.00 uur. De toegang is gratis. De bezoekers mogen een vrije gift doen voor Stichting4Kidz. New Memphis stelt haar gage beschikbaar.