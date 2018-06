Loopgroep Schoonebeek viert mijlpaal

Loopgroep Schoonebeek bestaat 25 jaar en die mijlpaal is gevierd in het oliedorp. Oprichters zijn Geert Niers, Jo van der Laan en Henk Berens.

In het prille begin liepen de leden door het Koelveenbos in Schoonebeek. Eind jaren negentig werd door de Loopgroep Schoonebeek een baan aangelegd rondom de ijsbaan in het nabije Nieuw-Schoonebeek. Drie jaar geleden werd het besluit genomen om de loopactiviteiten te verplaatsen naar het eigen Schoonebeek.

De plaatselijke voetbalvereniging SVV’04 en de gemeente Emmen gaven toestemming om een baan aan te leggen rondom het trainingsveld op sportpark De Kampen. De bewuste baan is geheel aangelegd door vrijwilligers en gefinancierd door Geert Niers. Thans telt Loopgroep Schoonebeek 75 leden en twintig daarvan zijn wandelaars.

Er wordt twee keer per week getraind. Het jubileumfeest is gehouden in de kantine van SVV’04 met een receptie, fotosessie, buffet en een besloten feest voor de leden. Meer informatie staat op www.loopgroepschoonebeek.nl.