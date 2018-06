John Meinders: van een Twent naar een Drent

John Meinders is 64 jaar en woonachtig in Veenoord. De pensionaris werkte bij de douane en de buitendienst van de Belastingdienst. Lees meer over John in deze Doorloper.

Een relatie?

“Getrouwd met Jannie.”

Veenoord betekent voor mij…

“Een plek waar ik na diverse omzwervingen hoop oud te worden met mijn vrouw. Het is een mooi dorp waar je nog de rust en ruimte kunt vinden, omgeven door een mooi stukje natuur. We wonen hier nu ruim een jaar en het bevalt ons prima.”

Als ik de baas van Veenoord/Nieuw Amsterdam zou zijn, dan…

“Zou ik trots zijn op de mooie verandering en vernieuwing van het centrum. Ik mag dan ook graag door het centrum en langs het water fietsen of lopen en genieten van andermans boten.”

Vroeger ging ik altijd stappen in…

“Mijn geboorteplaats Denekamp. In dancing De Kul was ik in de weekenden vaak te vinden. Met de vrienden gingen we vaak eerst even biljarten bij een plaatselijk café om daarna te gaan stappen in De Kul, maar na ongeveer 63 jaar ben ik nu veranderd van een Twent naar een Drent.”

Als mijn favoriete club wint, dan…

“Ik ben niet zo’n fanatieke fan van een club, maar als Feyenoord moet voetballen probeer ik altijd even te kijken.”

Ik weet nog goed wanneer en op wie ik voor de eerste keer verliefd was. Dat was…

“Toen mijn ouders in 1965 een andere woning hadden gebouwd in Denekamp. Tegenover ons woonde toen een boerengezin. Ik trok toen veel op met de dochter van de boer en was stiekem een beetje verliefd op haar.”

De laatste keer dat ik goed gelachen heb, weet ik nog goed...

“Dat was met de vriendengroep. Wij zijn al meer dan vijftig jaar een groep en elke keer als we bij elkaar zijn is het gezellig en lachen we nog veel om vroegere tijden. In elk geval één keer per jaar komen we met de echtgenotes bij elkaar voor een gezamenlijk uitje.”

En dat ik huilde ook...

“Dat was bij het overlijden van mijn moeder.”

Het beste boek dat ik ooit gelezen heb, is…

“Ik ben niet zo’n boekenlezer, maar als ik er een pak is het meestal een boek van Konsalik.”

Je kunt me wakker maken voor…

“Dat ik een of andere loterij heb gewonnen en dat het nog leuker kan worden dan dat nu al is.”

Het eerste wat ik doe als ik na mijn vrijwilligerswerk thuiskom, is…

“Als ik bijvoorbeeld weer thuis ben van het Industrieel Smalspoor Museum in Erica begroet ik eerst mijn vrouw en de honden begroeten mij.”

Als ik niet in Veenoord zou wonen, dan…

“Zou mijn leven er in ieder geval heel anders uitzien. Hoe durf ik niet zeggen. Mijn vrouw is een geboren Nieuw-Amsterdamse en dat zegt waarschijnlijk genoeg dat we nu in Veenoord/Nieuw Amsterdam wonen. Na Denekamp, het Duitse Neuenhaus en Almelo is zij weer terug in haar geboorteplaats en het bevalt mij ook prima.”

Ik zou graag de volgende persoon willen nomineren voor een lintje…

“Geen idee. Iedereen verdient een lintje voor vrijwilligerswerk.”

Wat ik vroeger wilde worden, is…

“Toen ik een klein jongetje was droomde ik, zoals veel kinderen destijds, van brandweerman of politieagent.”

Wat ik uiteindelijk geworden ben, is…

“Medewerker van het ministerie van Financiën, maar al die jaren wel altijd in de buitendienst. Ik vond het vrije leven en het onvoorspelbare waar je mee om moest gaan een echte uitdaging. Geen dag was hetzelfde en ik had altijd met leuke of minder leuke situaties te maken.”

Mijn hobby’s zijn...

“Fietsen, een beetje tuinieren en bezig zijn bij een of andere vereniging/stichting, alwaar ik mij een beetje kan uitleven in het organiseren van evenementen en/of nieuwe dingen uitproberen. Als het dan geslaagd is kan ik wel een beetje trots zijn op mijzelf.”

Hoogtepunten in mijn leven zijn er zeker, maar wat er echt uitspringt is…

“In de loop der jaren maak je zoveel dingen mee die blijven hangen, maar voor het eerst opa worden was wel een zeer bijzonder hoogtepunt.”

Is er nog iets wat je wilt delen met de lezers van de ZuidOosthoeker?

“Ik ben nu als vrijwilliger werkzaam bij het Industrieel Smalspoor Museum in Erica en verzorg hier de promotie. Kom eens kijken naar de geschiedenis en ontwikkeling van het smalspoor in Nederland en maak een ritje met de trein. Een leuk uitje voor jong en oud.”

