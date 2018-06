Wildlands Foto van de Week - 25

Een fascinerende foto, oordeelt de jury. Een prachtige close-up van een otter die een schaar van een krab opvreet. De details van de otter - zeker de klauwen van het dier - zijn goed in beeld gebracht. Zo zie je een foto van de otters niet vaak.

Ook meedoen?

Iedere week mogen parkbezoekers één foto per inzender sturen naar foto@wildlands.nl. De foto van de weekwinnaar wordt de week erop groot afgebeeld in de ZuidOosthoeker. Winnaars worden in die week ook via de social mediakanalen bekendgemaakt. Een foto insturen voor de eerstvolgende krant kan tot iedere vrijdag, 23.59 uur. Stuur ook uw naam en woonplaats mee.