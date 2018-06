Iris Smit blij met derde plaats Lieke van der Aa

De ene week fietsen twee negenjarige meiden helemaal in Baku en een week later hebben ze weer veel plezier en lol op de baan in Klazienaveen.

Iris Smit uit Veenoord en Lieke van der Aa uit Klazienaveen maakten namelijk tijdens de wereldkampioenschappen BMX in de hoofdstad Baku van Azerbeidzjan deel uit van de Nederlandse equipe. “Het was een geweldige ervaring en daarnaast was het ook erg mooi om deel uit te mogen maken van het Nederlandse team”, zeggen beide meiden als ze weer terug zijn en in de kantine van Rapid Wheels in Klazienaveen zitten. Zowel Lieke als Iris zijn lid van Rapid Wheels uit Klazienaveen. Beide meisjes namen voor het eerst deel aan een wereldkampioenschap. Naast Lieke en Iris verschenen van Rapid Wheels ook Jason Mik, Veerle Aukema, Jayden Drent en Nick Onrust aan de start bij de mondiale titelstrijd.

Iris en Lieke zijn de nummers één en twee op de Nederlandse ranking en hadden zich zodoende geplaatst voor het wereldkampioenschap. Lieke kwam zelfs met een beker naar huis. “Het was een hele spannende finale, maar gelukkig haalde ik toch nog een derde plek”, vertelt Lieke. Alleen de Colombiaanse Guadalupe Palacios en de Française Alyssa Dard waren sneller dan Lieke.

Verspreid over vier dagen werd het wereldkampioenschap in Azerbeidzjan afgewerkt. Hoewel Iris en Lieke acht dagen elders waren, werkten zij in een dag het kampioenschap af. Na drie manches gingen de besten door, waarna in de halve finale de beste vier doorgingen.

Lieke eindigde als vierde en Iris moest toen genoegen nemen met een vijfde plek. “Ik vond het wel heel jammer dat ik de finale niet mocht rijden”, zegt Iris. “Maar ik ben wel blij met de derde plek van Lieke.”

Nederland was met 120 deelnemers in Azerbeidzjan sterk vertegenwoordigd en ging met de meeste medailles naar huis, gevolgd door Frankrijk en Australië.