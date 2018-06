DZOH rookvrij met ingang van nieuwe seizoen

Tijdens de algemene ledenvergadering van december vorig jaar is gevraagd naar het formuleren van een rookbeleid. Daar is een rookvrij beleid uitgekomen, dat in samenwerking is met de korfbalburen van EKC2000 wordt uitgevoerd. Hoe één en ander straks in de praktijk zal gaan, weet voorzitter Rinze Savenije nog niet. Over tien dagen is een gesprek met een vertegenwoordiger van RookvrijeGeneratie.nl.

„Een voetbalclub als DZOH is een belangrijke plek waar kinderen en volwassenen elkaar ontmoeten, elkaar aanmoedigen en van elkaar leren”, vertelt de preses. „En goed voorbeeld, doet goed volgen. Het goede voorbeeld, binnen en buiten de lijnen, is daarbij van groot belang. In een rookvrije omgeving komen kinderen niet in de verleiding om te gaan roken en wordt meeroken voorkomen.”